SAN PAOLO. – Le autorità del Museo di Storia Naturale di New York hanno annullato una cerimonia, prevista per il prossimo 14 maggio, nella quale il presidente brasiliano Jair Bolsonaro doveva essere omaggiato come la personalità dell’anno nel suo Paese, dopo che il sindaco della città, Bill de Blasio, lo ha definito “un personaggio pericoloso”.

In un comunicato ufficiale diffuso dai media brasiliani, la direzione del museo ha spiegato che l’istituzione “non è il luogo ideale per il tradizionale evento della cena di gala della Camera di Commercio Brasile-Usa” che ogni anno premia una personalità statunitense e una brasiliana, che per il 2019 doveva essere Bolsonaro. Durante lo scorso weekend, i responsabili del museo avevano già messo le mani avanti, sottolineando che erano “profondamente preoccupati” dagli “obiettivi dell’attuale amministrazione brasiliana”.

De Blasio è stato più diretto, sostenendo che un omaggio a Bolsonaro “è qualcosa che va al di là della semplice ironia, diventa una contraddizione sconvolgente, perché questo è un personaggio pericoloso” e citando dichiarazioni omofobiche, razziste e contrarie alla protezione dell’Amazzonia attribuite al presidente brasiliano.

L’anno scorso, il premio alla personalità brasiliana dell’anno è andato a Sergio Moro – allora magistrato simbolo dell’inchiesta anticorruzione Lava Jato, ora ministro della Giustizia del governo Bolsonaro – e in precedenza il riconoscimento è andato anche all’ex presidente Fernando Henrique Cardoso.