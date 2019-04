CARACAS – Dopo un sondaggio che si é svolto sui diversi social network é stato deciso il nome della mascotte della Coppa America Brasile 2019. I tifosi hanno battezzato con il nome di “Zizito”, il capibara che sarà la mascotte del torneo che si svolgerà in Brasile tra il 14 giugno e il 7 luglio.

Nel sondaggio, il nome Zizito ha raccolto il 65% delle preferenze via Facebook e Twitter. Va ricordato che il nome selezionato onora l’idolo brasiliano Zizinho, capocannoniere storico della Copa América con 17 gol, al fianco dell’argentino Norberto Méndez. Al secondo posto della votazione é arrivato il nome Capivi, una tribù indigena del Sudamerica.

“Il capibara è presente in Sud America ed è noto per il suo rapporto con tutti gli animali, simboleggia l’amicizia, il modo gentile con cui i brasiliani riceveranno tutti gli appassionati di calcio in questa grande festa del calcio sudamericano”. – spiega in un comunicato stampa Thiago Jannuzzi, Direttore Generale del Comitato organizzatore locale di Coppa America 2019 – “La 46esima edizione della Coppa America inizierà il 14 giugno, allo stadio Morumbi di San Paulo, quando la squadra brasiliana affronterà la Bolivia. Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro saranno le altre città ospitanti della competizione”.

La prima volta che il torneo ha avuto una mascotte é stato nel 1987 in Argentina, allora fu scelto Gardelito, una versione infantile del cantante di tango Carlos Gardel. Mentre quando il torneo ha fatto tappa in Venezuela nel 2007 fu una guacamaya di nome Guaky.

Alla competizione per nazionali più antica del mondo parteciperanno i dieci membri della Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile (campione delle ultime due edizioni della Coppa America), Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela più due nazioni invítate: Giappone e Qatar (rispettivamente detentore della Coppa delle Nazioni asiatiche 2019 ed organizzatore del Mondiale del 2022).

Il Venezuela farà il suo esordio il 15 giugno contro il Perù sul campo dell’Arena do Gremio, tre giorni dopo dovrà fare i conti con i padroni di casa tra le mura dell’Arena Forte Nova a Salvador de Bahia. Infine, il 22 giocherà contro la Bolivia, nello stadio Mineirao. La Vinotinto mira a migliorare la prestazione del 2011, quando chiuse al quarto posto alle spalle di Uruguay, Paragauay e Perù.

(di Fioravante De Simone)