NEW YORK. – E’ scontro fra la First Lady Melania Trump e la potentissima direttrice di Vogue, Anna Wintour. Una battaglia per la copertina del prestigioso magazine di moda, sulla quale Melania non è mai apparsa da quando il marito Donald Trump è stato eletto presidente, ma neanche durante la campagna. Un trend che si oppone a quello di colei che l’ha preceduta: Michelle Obama è stata infatti immortalata più volte nei suoi otto anni alla Casa Bianca. E lo stesso vale per l’ex segretario di stato Hillary Clinton.

In un’intervista alla Cnn, la direttrice di Vogue risponde a una serie di domande sull’influenza politica del magazine. E, senza nominare Melania, afferma: “Bisogna sostenere quello in cui si crede e bisogna assumere una posizione. Le donne di cui tracciamo un profilo nel magazine sono quelle che sosteniamo, quelle che riteniamo leader. Soprattutto dopo la sconfitta del segretario di stato Clinton nel 2016, riteniamo che le donne debbano avere una posizione di leadership e intendiamo sostenerle” dice Wintour, citando Michelle Obama e la senatrice democratica candidata alla Casa Bianca Kamala Harris.

“Sono donne che riteniamo essere icone in grado di ispirare le donne da una prospettiva globale”. Parole lette immediatamente come una chiusura a Melania Trump. Melania ha conquistato la prestigiosa copertina nel 2005, quando ha sposato Trump. “Essere sulla copertina di Vogue non descrive Melania Trump, ci è già stata tanto tempo fa. Il suo ruolo come First lady e tutto quello che fa sono molto più importanti di una superficiale copertina”, replica secca Stephanie Grisham, portavoce di Melania.

L’atteggiamento “è solo un’ulteriore prove di come l’industria dei magazine di moda è faziosa, e mostra come sia insicura Anna Wintour. Sfortunatamente Melania Trump è abituata a questo tipo di atteggiamento”.