(ANSA) – LONDRA, 17 APR – Sono saliti a oltre 290 ieri sera gli arresti eseguiti da Scotland Yard fra gli ‘irriducibili’ della protesta ambientalista sui cambiamenti climatici organizzata dal movimento radicale ‘Extinction Rebellion’ nel cuore di Londra negli ultimi due giorni. Quasi tutti sono accusati di resistenza e blocchi stradali, per aver continuato a ostacolare il traffico e il trasporto pubblico in varie zone della capitale britannica malgrado gli ordini di sgombero; cinque persone sono state invece fermate per danneggiamenti contro la sede della Shell.