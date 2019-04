(ANSA) – NEW YORK, 16 APR – Il presidente americano Donald Trump mette il veto alla risoluzione approvata dal Congresso per mettere fine al sostegno Usa alla coalizione saudita nel conflitto in Yemen. ”Non è necessaria, è un tentativo pericoloso di indebolire la mia autorità costituzionale e mette a rischio le vite di cittadini e militari americani”, afferma Trump.