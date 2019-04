(ANSA) – ROMA, 17 APR – “Grazie a forze dell’ordine e magistratura per la brillante operazione che ha portato all’arresto di due estremisti islamici. È l’ennesima conferma che è necessario, visto che abbiamo già in casa alcuni potenziali terroristi, non farne arrivare altri via mare”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando gli arresti di Palermo.