(ANSA) – MILANO, 17 APR – È Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, il capolista del Partito democratico nella Circoscrizione nord ovest per le elezioni europee del 26 maggio. Il partito ha depositato la lista all’ufficio della Corte d’Appello del tribunale di Milano. Tra i candidati i nomi già presentati negli scorsi giorni: l’economista ed ex deputata, prima di Scelta Civica e poi del Pd, Irene Tinagli, gli eurodeputati uscenti Patrizia Toia, Mercedes Bresso, Brando Benifei. Tra i candidati milanesi anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, e il consigliere comunale Carmine Pacente.