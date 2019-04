(ANSA) – LONDRA, 17 APR – Tregua parziale, a Londra, nella protesta dei manifestanti ambientalisti chiamati in strada da lunedì dal movimento radicale ‘Extinction Rebellion’ per denunciare l’inazione politica contro i cambiamenti climatici e il surriscaldamento del pianeta, dopo gli arresti per blocchi stradali, resistenza e danneggiamenti di quasi 300 persone. Le azioni per ostacolare il trasporto pubblico non sembrano tuttavia esaurite e la polizia ha deciso di far staccare a scopo precauzionale la connessione wi-fi all’interno della metropolitana. Una misura, ha spiegato Scotland Yard, che mira a impedire la possibilità di comunicazioni fra gli attivisti di fronte alla loro annunciata volontà di cercare di bloccare “pacificamente” qualche stazione della cosiddetta ‘tube’. L’allerta resta pure a Edimburgo, in Scozia, dove ieri sera è stata ripristinata la circolazione in una strada cittadina bloccata da una frangia locale di simpatizzanti di ‘Extinction Rebellion’, dopo l’arresto di ulteriori 29 persone.