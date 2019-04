(ANSA) – PARIGI, 17 APR – “Siate forti e abbiate fede”: questo il messaggio lanciato ai parigini dall’ex First lady degli Stati Uniti, Michelle Obama, in seguito all’incendio di Notre-Dame. Nella capitale francese per presentare la sua biografia, ‘Becoming’, Michelle Obama ha incoraggiato il pubblico ricordando che “Notre-Dame verrà ricostruita”. “Avete attraversato prove ben più terribili che tanti di noi. Siate forti e abbiate fede”, ha esortato, dinanzi al folto pubblico dell’Accor Hotel Arena. Michelle Obama è poi tornata su quel tragico lunedì per la storia della cattedrale di Parigi. “Ero incredula (…) Non ho realizzato completamente fino a quando non ho visto le immagini”. Parigi, ha continuato, “è stata la mia prima esperienza internazionale da bambina”. “Era la prima volta che prendevo l’aereo per andare lontana da casa, con un passaporto”. “Mi ricordo di essere andata alla cattedrale e di aver mangiato una ‘crepe fromage’ come oggi”. Parole che hanno conquistato il pubblico parigino.