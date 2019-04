(ANSA) – PALERMO, 17 APR – Un cittadino tunisino, Moncef Naili, 54 anni, ha strangolato la moglie, una donna italiana, Elvira Bruno, di 53 anni, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi. L’ennesimo femminicidio è avvenuto a Palermo nell’abitazione della coppia che ha due figlie, in via Antonino Pecoraro Lombardo, nel quartiere Zisa. L’assassino è stato accompagnato in Questura per essere interrogato; le indagini sono condotte dagli investigatori della Squadra Mobile.