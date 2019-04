(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 17 APR – La Processione del Venerdì Santo di Norcia quest’anno tornerà quella precedente al sisma del 2016. I nursini, indossando nuovamente i costumi originari salvati dal Comitato organizzatore della processione, vogliono testimoniare la propria affezione di sempre ad una tradizione tra le più sentite. Torneranno anche i “quadri viventi” lungo il percorso consueto. Saranno otto, sugli undici originari, a causa della condizione di alcuni tratti delle mura cittadine. La Processione si concluderà come era sempre stato nella piazzetta del rione di Capolaterra, dove qualche ora prima della sua partenza, alle 21, la compagnia teatrale Gad di Norcia eseguirà alle 15.30 in strada “Il pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, a poca distanza dal rinato convento delle benedettine sito nei container, “per testimoniare – spiegano al Comitato organizzatore della Processione – la fede ai valori della tradizione e della cultura, indispensabili per ripartire”.