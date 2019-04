(ANSA) – ROMA, 17 APR – Mentre la squadra in cui è cresciuto, l’Ajax, stupisce l’Europa, Justin Kluivert rincorre la qualificazione alla prossima Champions con la Roma. Senza avere rimpianti. “La gente potrebbe pensarlo, ma non è così. Sono molto felice per i miei ex compagni, auguro a tutti il meglio. È meraviglioso come l’Ajax stia emergendo in Europa. Anche la Roma ha quasi raggiunto il quarto di finale. Siamo usciti contro il Porto. Ho intrapreso un certo percorso e non ho rimpianti – le parole dell’esterno giallorosso -. Se vai in un nuovo club da giovane, non puoi aspettarti di giocare tutte le partite dall’inizio alla fine. È quello per cui ti alleni ma non è così che funziona. Avevo già giocato molto con Di Francesco in panchina, ma dopo il cambio di allenatore sono diventato subito un giocatore titolare”. “Inutile parlare di dove sarei stato se avessi giocato ancora ad Amsterdam. Ma ciò non toglie il fatto che seguo il club e che sono felice se vincono. Sono sicuro che farò bene anche nella Roma”.