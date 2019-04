(ANSA) – ROMA, 17 APR – “Era triste, ovviamente gli sarebbe piaciuto andare in finale e mi ha detto ‘Mamma, non faccio miracoli'”. Così Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, intercettata dalla portoghese SportTv, ha raccontato l’amarezza del figlio, sentito subito dopo il match di Champions contro l’Ajax – dopo l’eliminazione in Champions. “Il campionato sta andando bene – ha aggiunto la signora Dolores, secondo quanto riportato dalla stampa lusitana – Ieri è mancata un po’ di fortuna ma non possiamo farci nulla, la vita continua”.