(ANSA) – BERGAMO, 18 APR – “Mi dicono che matematicamente saremmo almeno quart’ultimi, quindi per la salvezza è fatta”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, scherza così alla domanda sulle prospettive della squadra di Gian Piero Gasperini nella volata finale in zona Europa: “Speriamo di fare un bel finale di campionato, ma bisogna tenere i piedi per terra. Stiamo facendo un campionato stratosferico: a San Siro incassano 5-6 milioni a partita, noi 4 milioni in tutta la stagione. Come fai a competere?”, prosegue Percassi. “Abbiamo una settimana tosta, con tre partite importanti tra Napoli, Fiorentina in Coppa Italia e l’Udinese. Il paragone di Capello con l’Ajax a Sky? Ci inorgoglisce – aggiunge -, ma attenzione a volare troppo alto, poi si rischia di cadere. Tendiamo a dimenticarci che ormai siamo al terzo anno di risultati incredibili grazie a uno staff societario e tecnico di prim’ordine”.