(ANSA) – MONTALCINO (SIENA), 18 APR – Un’evasione fiscale di oltre un milione di euro con un’Iva sottratta all’erario per centomila euro. È quanto scoperto dalla guardia di finanza a carico di un produttore di vino del territorio di Montalcino (Siena). Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l’azienda, per ottenere accesso al regime fiscale agevolato del settore vitivinicolo, aveva dichiarato che nel processo produttivo impiegava prevalentemente uva propria. In seguito alle indagini è invece emerso che la cantina acquistava la maggior parte del vino e delle uve per la vinificazione da produttori terzi. Una circostanza che ha fatto venire meno l’applicazione della normativa per la tassazione agevolata. I redditi complessivamente ricondotti a tassazione ordinaria sono stati quantificati in oltre un milione di euro con un’iva evasa per oltre centomila euro.