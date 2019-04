(ANSA) – ROMA, 18 APR – Olivier Giroud, campione del mondo con la Francia l’anno scorso a Mosca, a fine stagione lascerà il Chelsea. L’attaccante, classe 1986, ha infatti rifiutato il rinnovo del contratto, secondo quanto riporta il Daily Mirror. Giroud, in più d’una occasione, aveva manifestato il desiderio di lasciare Stamford Bridge e non solo perché non riusciva a trovare spazio nell’undici titolare. Il Chelsea, scrive il giornale britannico, voleva prolungargli il contratto per un altro anno, ma il francese avrebbe rifiutato la proposta. Giroud è in scadenza e la prossima estate cercherà un’altra sistemazione. In Premier ha giocato con le maglie dell’Arsenal e quella del Chelsea, dunque sempre a Londra.