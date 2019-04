(ANSA) – LECCE, 18 APR – Sono stati condannati dal Tribunale di Lecce a più di 3 anni per voto di scambio e favoreggiamento della prostituzione Antonio Greco, 56 anni, ex vice sindaco di Porto Cesareo, e Cosimo Presicce di 55, ex assessore comunale. Pena accessoria, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. L’inchiesta e il processo hanno messo in luce festini a luci rosse e prestazioni di prostitute che i due ex amministratori sono accusati di aver offerto a giovani elettori in cambio di voti durante la campagna elettorale per le amministrative del 2011 nella cittadina salentina. I festini si svolgevano in una villetta alla periferia del paese per lo più con ragazze di nazionalità romena. (ANSA).