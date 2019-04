(ANSA) – MOSCA, 18 APR – Il dittatore nordcoreano Kim Jong-Un e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno in Russia nella seconda metà di aprile. Lo riferisce il Cremlino. “Si sta preparando l’incontro. Non appena avremo informazioni su tutti i dettagli, come quando, dove, eccetera, le condivideremo con voi”, ha spiegato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ai giornalisti. Secondo alcune testate, Kim Jong-Un e Putin potrebbero incontrarsi a Vladivostok, nell’estremo oriente russo, poco prima che Putin vada a Pechino per il forum ‘One Belt, One Road’ in programma il 26 e il 27 aprile.