(ANSA) – ROMA, 18 APR – La FA scozzese ha confermato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che Alex McLeish non è più il ct della Nazionale. “La decisione – si legge – è stata concordata dal Consiglio nella riunione odierna e dopo avere sentito lo stesso allenatore. Anche i suoi assistenti, Peter Grant, James McFadden e Stevie Woods, lasciano”. La Scozia, con l’arrivo di McLeish è riuscita a balzare in testa alla classifica del proprio Gruppo nella Nations League, assicurandosi un posto negli spareggi per le qualificazioni a Euro 2020. Tuttavia, “il Consiglio ha ritenuto necessario un cambio di gestione per rinvigorire il cammino di qualificazione europea dopo una deludente sconfitta per 3-0 in Kazakistan nella prima partita del Gruppo I”. La FA scozzese ha fatto sapere che è già in cerca del sostituito per la panchina.