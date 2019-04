(ANSA) – BANGKOK, 18 APR – Il presidente indonesiano in carica Joko Widodo si è proclamato vincitore delle elezioni presidenziali di ieri, sostenendo di aver ricevuto il 54 per cento circa dei voti nella sfida contro l’ex generale Prabowo Subianto, da lui sconfitto già nel 2014. Lo ha annunciato lo stesso Widodo, aggiungendo che diversi governi stranieri si sono già congratulati con lui. La vittoria di Widodo era già stata annunciata ieri da alcune organizzazioni indipendenti specializzate in proiezioni. Dall’altra parte, Subianto però ha anch’esso proclamato vittoria, dicendo di aver ricevuto il 62 per cento dei voti e lamentando brogli. Subianto aveva fatto dichiarazioni simili anche dopo la sconfitta di cinque anni fa. I risultati ufficiali saranno diffusi entro il 22 maggio.