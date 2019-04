(ANSA) – TORINO, 18 APR – “I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte, le superano lentamente, in silenzio”. Paulo Dybala ha atteso un giorno per esprimere la propria delusione per l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, nella partita contro l’Ajax in cui indossava anche la fascia. “Il dolore passerà – aggiunge l’argentino, costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per un problema muscolare da valutare in queste ore – Ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un’altra Coppa, un’altra stagione. Vamos!”.