(ANSA) – ROMA, 18 APR – Diego Costa continua a far parlare di se per questioni non strettamente tecniche. Il centravanti dell’Atletico Madrid, secondo quanto pubblica As, oggi si sarebbe rifiutato di partecipare all’allenamento mattutino dopo avere saputo che il club ‘Colchonero’ ha aperto un’indagine interna sulle otto giornate di squalifica rimediate dopo la partita di Barcellona. L’Atletico Madrid starebbe valutando l’ipotesi di multare il giocatore per il danno arrecato; per questo Diego Costa avrebbe disertato la seduta prevista al mattino.