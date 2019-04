(ANSA) – ROMA, 18 APR – Rafael Nadal fa il suo e accede senza troppa fatica ai quarti del torneo di Montecarlo, del quale è campione in carica. Lo spagnolo – n.2 del ranking mondiale e del seeding – si è sbarazzato del bulgaro Grigor Dimitrov (n.28 della classifica mondiale) in due set (6-4, 6-1) in poco più di un’ora e mezza. Al rientro dopo l’infortunio al ginocchio, che lo ha costretto al ritiro a Indian Wells il mese scorso, Nadal ha mostrato una volta di più sentirsi ‘a casa’ sulla terra rossa del Country Club. L’incrocio con Dimitrov era il 13/o tra i due e ‘Rafa’ ha prevalso 12 volte.