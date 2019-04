(ANSA) – ROMA, 18 APR – Sarà il finlandese Sami Enbom a sfidare Fabio Turchi sulla distanza delle 12 riprese per il titolo internazionale dei pesi massimi leggeri Wbc, attualmente vacante, il 26 aprile alla Tuscany Hall di Firenze. Questo incontro sarà il clou della manifestazione organizzata da Opi Since 82 e Matchroom Boxing Italy. Professionista dal maggio 2012, il 31enne finlandese è alto 184 centimetri e ha sostenuto 20 incontri con un bilancio di 18 vittorie (10 prima del limite) e 2 sconfitte. Sami Enbom prende il posto del francese Jean Jacques Olivier che ha rinunciato a causa di un infortunio alla caviglia. Nella riunione del 26 gli organizzatori proporranno altri due combattimenti con un titolo in palio: Orlando Fiordigilio sfiderà l’olandese Stephen Danyo per il vacante titolo internazionale dei pesi superwelter Ibf, mentre il campione Silver dei pesi welter Wbc Alessandro Riguccini difenderà la cintura contro il messicano Ivan Alvarez. Saliranno sul ring anche Emanuele Blandamura, Devis Boschiero e Mohammed Obbadi.