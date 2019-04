MILANO – Conferenza stampa affollatissima stamattina negli studi Rai di Via Mecenate per la presentazione di “The Voice of Italy 2019”. Nuovo cast e meccanismo rinnovato da martedì 23 aprile alle 21,20 su Rai2 e Radio2 con le otto puntate del talent quest’anno condotto da Simona Ventura.

Figli di mondi musicali molto differenti i quattro coach inediti: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.

“Sono molto emozionata – ha detto Simona Ventura in conferenza stampa rispondendo al nostro collaboratore Emilio Buttaro – sia per la conduzione del talent che per il mio ritorno in Rai. Ho accettato con grande entusiasmo di presentare il programma. Mi piace sempre percorrere la strada più difficile. Apprezzo molto la versione americana del talent ma ci sentiamo più vicini a quella australiana come tipo di riprese. In Italia poi è tutta un’altra storia, abbiamo messo dei nostri elementi che dovrebbero piacere al pubblico”.

La spettacolare finale, in onda in diretta giovedì 4 giugno sarà un evento unico con super ospiti e grande musica. Il vincitore assoluto del talent si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia.

The Voice of Italy troverà spazio anche su Rai Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro