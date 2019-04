(ANSA) – ROMA, 18 APR – “Sono oltre 18 mila gli sfollati” in Libia e di fronte a questi dati “il rischio di crisi umanitaria è concreto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo al Senato sulla Libia. Il premier ha poi ribadito che “la soluzione politica continua ad essere l’unica possibile” e ha affermato che “c’è un rischio di recrudescenza del fenomeno terroristico”, rispetto al quale il governo tiene “alta l’attenzione anche attraverso i servizi di intelligence”. “Per quanto riguarda le possibili conseguenze sui flussi migratori verso l’Italia o altro territorio dell’Ue, al momento – al di là delle cifre circolate nei giorni scorsi, anche a fini propagandistici – dalle informazioni in nostro possesso non emerge allo stato un quadro di imminente pericolo”, ha concluso.