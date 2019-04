(ANSA) – PARIGI, 18 APR – La prefettura di Parigi ha decretato il divieto di manifestare sugli Champs-Elysées, e nella zona di Notre-Dame in occasione del 23/o atto di mobilitazione dei gilet gialli, sabato prossimo. Il divieto resterà in vigore per tutta la giornata in un perimetro che comprende essenzialmente l’Ile-de-la-Cité – dove sorge la cattedrale di Notre-Dame – e una parte dei lungosenna circostanti. Una misura presa soprattutto per “motivi di sicurezza”. Vietati alle proteste, come già accaduto per i precedenti atti delle casacche gialle, anche i Campi Elisi.