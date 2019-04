(ANSA) – PERUGIA, 18 APR – “I migranti non sono un problema, sono una risorsa”: lo ha sottolineato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nell’omelia pronunciata questa sera durante la messa del Giovedì Santo nella cattedrale di Perugia, città della quale è arcivescovo. “Il problema è che manca il lavoro e manca seriamente” ha aggiunto il porporato. Il cardinale ha compiuto la Lavanda dei piedi a giovani, lavoratori e profughi integrati. “Quanti dei nostri giovani, anche dall’Umbria – ha detto ancora Bassetti -, devono emigrare perché da noi manca il lavoro e non avrebbero un’avvenire. Il fatto emigratorio è un’osmosi, è uno scambio che deve fare riflettere soprattutto noi cristiani anche negli aspetti negativi”. Riferendosi alla Lavanda dei piedi, il porporato ha ricordato che “con i giovani ci sono alcuni lavoratori, per richiamare l’attenzione al mondo del lavoro particolarmente caro alla Chiesa, in un’epoca non facile per chi è in cerca di occupazione, e dei profughi anch’essi giovani”.