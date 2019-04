(ANSA) – BRINDISI, 19 APR – Tre velieri del valore complessivo di 300mila euro circa sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e i rappresentanti legali delle società proprietarie denunciati per contrabbando doganale ed evasione dell’Iva per 85mila euro. In particolare le imbarcazioni erano state acquistate in un cantiere francese da società croate in regime di non imponibilità dell’Iva e poi immatricolati in territorio extra Ue, nello Stato americano del Delaware. Al momento del controllo le imbarcazioni erano in navigazione verso la Croazia. (ANSA).