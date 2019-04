(ANSA) – MASSA (MASSA CARRARA), 19 APR – La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di beni immobili, del valore di oltre un milione di euro, a una società massese specializzata nella vendita all’ingrosso di pesce fresco e surgelato per presunte ripetute violazioni tributarie. Complessivamente, l’ammontare dei ricavi sottratti all’imposizione sarebbe di oltre 30 milioni di euro insieme a un’Iva evasa per oltre 3 milioni. Tra gli immobili sequestrati figurano una villa, tre appartamenti e un terreno. Le indagini avrebbero accertato mancate dichiarazioni ai fini Ires, Irap e Iva nel 2016 e 2017, dichiarazioni infedeli nel 2014 e nel 2015, e omessi versamenti periodici dell’Iva. Per ostacolare le indagini le scritture contabili erano state occultate o distrutte. Individuato anche l’imprenditore che, dietro lo schermo di un prestanome, avrebbe operato le scelte aziendali. I responsabili sono stati denunciati per omessa dichiarazione, presentazione di dichiarazione infedele e occultamento delle scritture contabili.(ANSA).