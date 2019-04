(ANSA) – TORINO, 19 APR – “C’è dispiacere per la Champions, ma il verdetto va accettato, senza andare a cercare alibi e giustificazioni, perché queste sono cose che usano quelli che non vincono. Ma per la Juve è stata comunque una grande stagione, perché con lo scudetto porteremo a casa il 50% dei trofei”. Così Massimiliano Allegri, a tre giorni dalla sconfitta con l’Ajax. “E’ inutile chiacchierare sulla Champions, ormai è andata. Naturalmente spiace, ma è inutile continuare a parlarne, ora ci sono tanti discorsi da bar – ha aggiunto Allegri. – Ci sono stati tanti infortuni, la Juve prova tutti gli anni a vincere le competizioni a cui partecipa. E siamo arrivati a giocare i quarti di finale non nelle migliori condizioni”.