CARACAS – E’ atteso nei prossimi giorni un carico di medicine salvavita, strumenti ospedalieri e generatori elettrici per la gestione delle emergenze da destinare a ospedali, cliniche e ambulatori. Stando a indiscrezioni raccolto in ambienti solitamente ben informati, questo importante carico sarebbe parte dell’aiuto umanitario più volte offerto dall’Italia al governo del presidente Maduro e altrettante volte rifiutato sostenendo che in Venezuela non esiste una crisi umanitaria.

Sempre stando a indiscrezioni, l’aiuto umanitario sarebbe stato uno degli argomenti affrontati dal Consigliere diplomatico del premier Conte, Pietro Benassi, durante il suo incontro con il ministro degli Eteri venezuelano, Jorge Arreaza.

Il Consigliere Diplomatico Pietro Benassi, nei giorni scorsi, si è recato in Venezuela per incontrare esponenti della nostra Comunità, il presidente designato dal Parlamento, Juan Guaidó, e il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza.

In un comunicato di Palazzo Chigi si segnala che “l’Ambasciatore Benassi ha espresso la vicinanza del presidente Conte e del Governo italiano ai nostri connazionali in questa delicata fase e, inoltre, ha illustrato una serie di azioni svolte dal nostro Paese e mirate a facilitare sia i servizi consolari sia forme di sostegno, in particolare per i connazionali più indigenti. Nel corso della sua visita a Caracas l’ambasciatore Benassi, unitamente al nunzio apostolico in Venezuela, monsignor Aldo Giordano, ha incontrato il ministro degli Affari esteri venezuelano Jorge Arreaza, il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana Juan Guaidó e diversi altri esponenti della stessa Assemblea”.