(ANSA) – ROMA, 19 APR – “Abbiamo parlato naturalmente della situazione in Libia che preoccupa e tiene l’attenzione dei nostri due governi. La nostra posizione assolutamente comune è che si debba arrivare nei tempi più rapidi ad un cessate il fuoco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in una conferenza stampa alla Farnesina con il collega francese Jean-Yves Le Drian. “A quello deve seguire una tregua umanitaria e poi tornare al tavolo che non può essere che quello delle Nazioni Unite. Siamo solidali con il popolo della Libia che subisce gli effetti degli scontri armati”, ha aggiunto.