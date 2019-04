(ANSA) – NEW YORK, 19 APR – I genitori-padroni che hanno tenuto incatenati per anni i loro 13 figli nella cosiddetta “casa degli orrori” in California, abusando anche di loro, sono stati condannati all’ergastolo. Il processo contro David e Louise Turpin ha rivelato particolari shock: i bambini sono stati incatenati prima con corde poi con catene, in alcuni casi ingabbiati. Malnutriti, sporchi e senza mai essere stati visitati da un dentista. Fino a che uno di loro non ha preso coraggio e, rubato un cellulare, ha avvertito la polizia.