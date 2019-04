CARACAS – L’Opposizione realizzerà una grande manifestazione in occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. L’ha assicurato il presidente designato dal Parlamento, Juan Guaidó.

Il presidente “ad interim” ha sottolineato che è iniziata una nuova fase dell’Operazione Libertà e ha ricordato che i rappresentanti sindacali del paese hanno una grossa responsabilità nella ricostruzione del Paese. Ha quindi informato che il 27 aprile saranno costituiti i “Comandos de Ayuda y Libertad”.

Guaidó, nel criticare la crisi dei servizi pubblici, ha affermato che “ormai è chiaro che al governo non importa la qualità di vita dei venezuelani”. Ha quindi ricordato che l’Operazione Libertà ha per obiettivo organizzare la popolazione, perché possa contribuire alla soluzione dei problemi attuali del Paese.

In un incontro con la comunità, nella Piazza Bolívar di Chacao, Guaidó ha sottolineato che “bisogna esigere per il futuro, per un miglior paese”. E assicurato che si andrà avanti senza sosta per raggiungere gli obiettivi fissati”.

– Nessun dubbio – ha affermato -. Abbiamo dato ogni passo con coscienza. C’è una strategia e, soprattutto, ci sono un popolo e una comunità internazionale che ci accompagnano nella rotta che ci siamo tracciati.