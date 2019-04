(ANSA) – ROMA, 20 APR – Mancano poco più di due settimane dall’esordio di Roger Federer al Masters 1000 di Madrid e il fuoriclasse elvetico ha ripreso ad allenarsi sulla terra battuta. Un ritorno al “rosso” che avviene dopo tre anni di astinenza e proprio per questo il 37enne campione di Basilea ha voluto condividere le emozioni del suo primo assaggio di terra rossa con i suoi fan con un videomessaggio su Instagram: “Tutto è andato per il meglio e mi sono divertito in campo”, le parole di Federer. “Madrid sarà un primo test, ovviamente voglio essere pronto per Parigi e spero che il lavoro che farò adesso paghi sull’erba e sul cemento estivo. Sono molto curioso, mi attende una bella sfida”. “Non mi aspetto grandi cose da questa superficie, non mi ricordo nemmeno come si scivola. L’anno scorso non ho messo piede sulla terra nemmeno un giorno, l’anno prima 3 giorni in tutto di allenamento. Tre anni fa a Montecarlo e Roma non stavo bene”, le sue parole il mese scorso.