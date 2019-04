(ANSA) – ROMA, 20 APR – Rischiando e soffrendo non poco, l’Atletico Madrid vince grazie a una rete di Lemar da pochi passi, realizzata all’85’. Nella trasferta nei Paesi Baschi, sul terreno dell’Ipurua Municipal Stadium di Eibar, la sfida valida per la 33/a giornata contro la squadra di casa allenata da José Luis Mendilibar, finisce 1-0 per i ‘Colchoneros’. La formazione di Diego Simeone, dopo questo successo, si avvicina al Barcellona, che sarà in campo questa sera alle 20,45 in casa con un’altra basca, la Real Sociedad di San Sebastian (alle 20,45). I catalani attualmente guidano la classifica del campionato spagnolo con 74 punti in 32 partite, l’Atletico Madrid insegue al secondo posto con 68 lunghezze in 33 confronti. L’Eibar, invece, resta 13/o con 40 punti.