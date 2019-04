(ANSA) – ROMA, 20 APR – Le tossine accumulate nel martedì da leoni sul campo della Juventus, strapazzata ed eliminata nei quarti della Champions, ha pesato sul rendimento dell’Ajax che ha vinto nell’Hitachi Capitale Mobility Stadium di Groningen contro la squadra di casa, ma lo ha fatto solo per 1-0: ha deciso il match una rete dell’ex milanista Huntelaar, al 33′ della ripresa. Il successo permette a ‘Lancieri’ di Amsterdam guidati da Erik Ten Hag di portarsi da soli al comando dell’Eredivisie dopo 31 giornate, ma i rivali del PSV Eindhoven devono ancora scendere in campo: lo faranno domani, alle 16,45, in casa contro l’Ado Den Haag. Attualmente la situazione in classifica vede l’Ajax comandare con 77 punti, mentre il PSV per adesso è fermo a 74.