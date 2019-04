(ANSA) – PIACENZA, 21 APR – Prosegue anche nel giorno di Pasqua la protesta dei 33 lavoratori licenziati sul tetto della Gls di Piacenza: dal 16 aprile sono accampati per protestare contro il provvedimento di licenziamento nei loro confronti. Tutti aderenti al sindacato autonomo Usb, questa mattina hanno ricevuto la visita delle mogli e dei figli che, dalla strada, li hanno salutati e hanno portato loro alcuni viveri. Chiedono tutti il reintegro e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con la prefettura e con l’azienda, intenzionati a non scendere fino a quando non avranno ottenuto un appuntamento per discutere della loro situazione. Nel frattempo nei loro confronti arriva un attacco da parte dell’altro sindacato autonomo, il Si Cobas, che afferma in una nota: “Questi lavoratori sono saliti sul tetto per chiedere un reintegro, e Gls ha conseguentemente ordinato la chiusura temporanea dell’attività. Ancora una volta, quindi, gli aderenti all’altra sigla sindacale rischiano con il loro operato di mettere a rischio il mantenimento a Piacenza del magazzino. E ciò con una tempistica davvero curiosa, proprio ora che l’occupazione era stata salvata. Davvero singolare inoltre come sia stata ordinata questa sospensione delle attività, considerando che il tipo di protesta adottato dagli operai Usb non mette in alcun modo in difficoltà l’attività produttiva. Tutto porta a considerare l’ipotesi, peraltro già deducibile al tempo delle aggressioni, che davvero vi sia una più o meno consapevole collaborazione con la multinazionale e la sua strategia di chiusura degli hub e il suo piano di ristrutturazione a discapito dell’occupazione sul territorio”.(ANSA).