(ANSA) – ROMA, 21 APR – Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha detto di avere appreso la notizia degli attentati in Sri Lanka “con orrore e tristezza”, e simili reazioni sono state espresse da altri leader europei. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si è detto, in un messaggio inviato al presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena, “stordito e inorridito” dai “vili attacchi terroristici”. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha scritto su twitter di essere “profondamente scosso e preoccupato” per “gli odioisi attacchi terristici”.