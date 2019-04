(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 21 APR – Un appello affinché cessino le guerre in Siria, Yemen e Libia, è stato lanciato da Papa Francesco nel messaggio ‘Urbi et Orbi’. Dio “sia speranza per l’amato popolo siriano, vittima di un perdurante conflitto che rischia di trovarci sempre più rassegnati e perfino indifferenti”. “Un particolare pensiero rivolgo alla popolazione dello Yemen, specialmente ai bambini, stremati dalla fame e dalla guerra”. “Le armi cessino di insanguinare la Libia”, ha aggiunto il Papa auspicando che si scelga “il dialogo piuttosto che la sopraffazione”.