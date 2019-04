(ANSA) – ROMA, 21 APR – Nell’RBC Heritage di golf, torneo del PGA Tour, i big salgono in cattedra: Dustin Johnson, sul ‘green’ della South Carolina, ha conquistato la vetta solitaria. Il leader mondiale, con 203 (-10), si è preso la vetta della classifica con un colpo di vantaggio sul britannico Ian Poulter, secondo al fianco dello slovacco Rory Sabbatini e dell’irlandese Shane Lowry (204, -9). A Hilton Head, sul percorso dell’Harbour Town GL (par 71), è sfida tra campioni per il titolo: Johnson vuole confermare la propria leadership e Poulter resta in corsa per un nuovo, grande traguardo. Chance di successo anche per gli statunitensi Patrick Cantlay, Scott Piercy e Trey Mullinax, quinti come il sudcoreano Choi Kyung-Ju e il taiwanese Pan Cheng-tsung (205, -8).