(ANSA) – IL CAIRO, 21 APR – L’aeroporto internazionale di Mitiga, a Tripoli, ha riaperto questa mattina dopo una breve chiusura disposta ieri sera “per ragioni di sicurezza aerea”. Sulla sua pagina Facebook, le autorità dello scalo smentiscono che sia stato bombardato limitandosi ad annunciarne oggi la riapertura. Di norma l’aeroporto di Mitiga, in parte civile e in parte militare, ha aerei in partenza e arrivo anche di notte, fino alle 8 del mattino.