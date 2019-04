(ANSA) – WASHINGTON, 21 APR – L’Fbi ha arrestato il leader di United Constitutional Patriots, una milizia di destra che deteneva famiglie di migranti sotto la minaccia delle armi vicino al confine col Messico. Si tratta di Larry Mitchell Hopkins, che operava sotto l’alias di Johnny Horton e che e’ stato accusato come un recidivo in possesso di armi. Lo ha reso noto l’attorney general del New Mexico Hector Banderas, sottolineando che l’arresto “indica chiaramente che il ruolo della legge deve essere nelle mani di forze dell’ordine addestrate, non di vigilanti armati”. L’intervento dell’Fbi arriva nel pieno delle polemiche per la crescente presenza di gruppi paramilitari lungo il confine sud che prendono di mira i migranti centroamericani, un fenomeno che rievoca la creazione da parte del Ku Klux Klan delle sue pattuglie di confine negli anni Settanta.