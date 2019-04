(ANSA) – TORINO, 21 APR – E’ la squadra la forza della Juventus. Ne è convinto Cristiano Ronaldo, che torna a twittare la gioia per lo scudetto conquistato alla sua prima stagione italiana con la maglia bianconera. “Ottimo lavoro squadra”, scrive sui social, l’attaccante portoghese, l’unico ad aver vinto il titolo nei primi tre Paesi del ranking Uefa. La foto postata non lascia dubbi sull’importanza che ‘CR7’ attribuisce al gruppo: immortala la squadra in festa sul prato dell’Allianz Stadium, al termine della partita vinta 2-1 contro la Fiorentina che ha consegnato lo scudetto – l’ottavo consecutivo – alla Juve. Il post ha ottenuto in poco tempo quasi 2 milioni di visualizzazioni su Instagram, dove la fidanzata Georgina celebra Ronaldo mentre compone con le mani un cuore rivolto alla tribuna, dove lei ha assistito al trionfo bianconero. “Campioni”, è l’unica parola utilizzata per accompagnare l’immagine del giocatore, la schiuma da barba della festa bianconera ancora sulla testa.