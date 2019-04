(ANSA) – ROMA, 21 APR – Il Borussia Dortmund non molla e, battendo in trasferta nello Schwarzwald Stadion il Friburgo per 4-0, continua a inseguire da vicino il Bayern Monaco capolista della Bundesliga. I gialloneri, nel posticipo della 30/a giornata, sono andati in gol con Sancho dopo 12′, hanno raddoppiato al 9′ della ripresa con Reus, calato il tris al 34′ con Goetze e il poker con Alcacer al 44′. Questo successo permette alla squadra Lucien Favre di portarsi a 69 punti, ossia a -1 dal Bayern Monaco, ieri vittorioso in casa sul Werder Brema.