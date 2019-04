(ANSA) – NAPOLI, 20 APR – Alcuni numeri della trentesima edizione dell’Universiade che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio prossimi. – 58 gli impianti sportivi che ospiteranno le gare, il riscaldamento e gli allenamenti degli atleti – 18 le discipline sportive iscritte alla competizione multidisciplinare: atletica, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, rugby a sette, scherma, taekwondo, tennistavolo, tennis, tiro a segno e tiro a volo, tiro con l’arco, tuffi, vela – 222 le cerimonie di premiazione previste – 125 i Paesi partecipanti, 28 quelli europei, con tutti i continenti che saranno rappresentati. Dal continente americano (Isole Vergini, Haiti e Trinidad e Tobago) all’Asia (Cina, Giappone, Filippine, Uzbekistan e Malesia tra gli altri) all’Africa (tra gli altri presente con Swaziland e Malawi). E poi Nuova Zelanda e Australia dall’Oceania. – 10mila le persone attese, tra atleti e preparatori, alle quali si aggiungeranno per le singole delegazioni i fans e gli sportivi. – 3 i villaggi atleti dislocati in tre differenti città della Campania: Napoli, Salerno, Caserta. – 125 le auto con conducente a disposizione per garantire il trasferimento in tutto il territorio regionale degli accreditati: presidenti, membri delle delegazioni, ufficiali di gara, personale dei media. – 50 i minivan – 550 le ore di produzione televisiva in alta definizione. – 11 le volte in cui l’Italia ha ospitato – tra edizioni estive e invernali – le Universiadi. La prima fu a Torino nel 1959. Esattamente 60 anni fa. (ANSA).