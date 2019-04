(ANSA) – ROMA, 21 APR – Dopo avere fallito due match-point, il Paris Saint-Germain conquista il titolo di Francia senza giocare. Stasera la squadra di Thomas Tuchel disputerà (alle 21) il posticipo della 33/a giornata della Ligue 1 in casa contro il Monaco, ma in realtà ha già messo le mani sul titolo. A consegnarglielo è stato il Lilla, secondo in classifica, che ha pareggiato a Tolosa per 0-0. Il pari della formazione di Christophe Galtier, di fatto, ha permesso al PSG di diventare campione di Francia per la sesta volta negli ultimi sette anni. Alla fine della Ligue mancano ancora 6 partite, ma i giochi per il titolo – in realtà mai in bilico – si sono definitivamente conclusi. Il PSG in classifica ha 81 punti in 32 partite, il Lilla 65 in lunghezze in 33 confronti.