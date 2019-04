(ANSA) – COLOMBO, 21 APR – La polizia dello Sri Lanka ha arrestato tredici persone in relazione agli attentati di oggi che hanno provocato oltre 200 morti. Lo ha annunciato il portavoce Ruwan Gunasekara in un comunicato precisando che è nelle mani della polizia anche un veicolo che sarebbe stato usato per trasportare i sospettati nella capitale Colombo.