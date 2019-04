(ANSA) – ROMA, 21 APR – “Le persone che non soffrono mai non possono crescere né sapere chi sono (James Baldwin)”. E’ il messaggio su Instagram di Gigi Buffon che oggi è diventato matematicamente campione di Francia con il PSG, dopo il pari del Lilla a Tolosa (0-0). I parigini hanno conquistato la Ligue 1 con cinque turni di anticipo e stasera giocheranno in casa contro il Monaco. Buffon ha postato una foto con la scritta “Champions de France” e poi ha citato Baldwin, con chiaro riferimento alle critiche di chi lo dava per finito. Per Buffon, quello conquistato con il PSG, è il decimo campionato della carriera: nove li ha vinti in Italia, tutti con la maglia della Juventus, uno con quella del Paris Saint-Germain.